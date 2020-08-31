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Должны ли украинцы платить за тесты на коронавирус: в Минздраве дали ответ Максим Степанов объяснил, что делать больным, у которых требуют деньги за тест

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине сегодня хватает бесплатных тестов на коронавирус.

На вопрос, достаточно ли бесплатных тестов для людей с клиническими признаками COVID-19, Степанов заявил: "Да, достаточно".

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Министр также пояснил, что делать больным, у которых требуют деньги за тест.

"Нужны данные. Вы можете звонить на горячую линию Минздрава, потому что это все не предусмотрено в государстве. Если у тебя есть соответствующие признаки коронавирусной болезни - это повышение температуры, соответствующая симптоматика горла, может исчезнуть обоняние, есть четкие симптомы коронавирусной болезни - ты звонишь семейному врачу. Для этого не нужно, чтобы была 39 температура в течение 5 дней", - отметил он.

По словам Степанова, семейный врач "не должен сказать - поезжайте через весь город в частную лабораторию".

"Если он, переговорив с вами, видит, что у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни... он должен направить соответствующую мобильную бригаду, которая находится в центре оказания первичной медицинской помощи, приезжает и делает соответствующий тест. Это бесплатно. Если состояние человека ухудшилось, температура 39, тогда приезжает скорая помощь, которая должна сделать тестирование или забрать больного и отвезти его в больницу бесплатно", - объяснил глава Минздрава.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" оценил возможности для производства в Украине вакцины от коронавируса.