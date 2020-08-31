Школа и коронавирус: врач дал советы, как уберечь ребенка от заражения

С 1 сентября школьники пойдут на учебу. Как уберечься от коронавируса по дороге в школу, рассказал в эфире канала "Украина 24" эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы инфекционного контроля Андрей Александрин.

"Во-первых, ребенка нужно учить, чтобы правильно мыл руки с мылом. 4 легких показания: после того, как мы приходим с улицы в помещение, после туалета, перед приемом пищи и по мере загрязнения. Потом нужно научить, чтобы не тянул лишний раз руки к лицу.

И очень важно давать ребенку с собой небольшую бутылочку воды, потому что чем ребенок будет больше пить, тем он больше будет смачивать свою слизистую и помогать организму бороться с вирусом", — сказал он.