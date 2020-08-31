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1 сентября: директора школ в желтой и красной зоне рассказали о начале учебного года Как школьники пойдут на учебу в разных зонах карантина

1 сентября в школах Украины начинается учебный год. Как организован учебный процесс в условиях карантина, рассказали в эфире канала "Украина 24" директора школ из желтой и красной зоны карантина.

Директор школы №1 в Калиновке Винницкой области, которая попала в желтую зону, Светлана Павлунник рассказала, что в настоящее время педсовет занимается обсуждением правил профилактики заражения коронавирусом.

"Руководствуясь нормативными документами, мы разработали собственные инструкции и сейчас обрабатываем их в педагогическом коллективе, чтобы уже 1 сентября довести их до ведома учеников и их родителей. Первый урок — это переформатированное празднование 1 сентября в классной комнате. Общую тему первого занятия мы не определяли. Мы собрали у учителей темы первого урока и поняли, что они будут очень разными: кто-то выбрал тему патриотического характера, кто-то хочет провести морально-этические дискуссии, у кого-то тема о ситуации с коронавирусом. Учителя планируют проводить уроки как в классных комнатах, так и в зеленых уголках школьного двора. У нас есть 42 разных варианта проведения первого урока", — сказала она.

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По словам Павлунник, в желтой зоне учителя не должны носить щитки — это рекомендация для оранжевой зоны, а в желтой это обязанность только работников кухни.

В свою очередь директор школы №28 в Черновцах Алексей Килинич рассказал, что из-за попадания города в красную зону учебный год начнется дистанционно.

"Дети будут учиться дистанционно первую неделю 100%, а потом может измениться ситуация, и если будет оранжевая зона, то будет смешанное обучение. Мы выбрали онлайн-платформы, на которых будем работать, это Zoom и Google Classroom. Будем стараться, чтобы все были охвачены учебой. К сожалению, у нас в стране почему-то все проблемы скидывают на директоров. Но есть какие-то вещи, которые мы не можем решить на своем уровне. У нас нет своей бухгалтерии. Говорят, что с родителей деньги собирать нельзя, но нужно за что-то покупать антисептики. Нам термометры, антисептики не нужны через месяц, они нужны сейчас. Городская власть обещала (помощь — ред.), но у нас бюрократические задержки, а процесс учебы уже начинается. Не все были готовы к тому, что мы попадем в красную зону", — рассказал он.

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Ранее глава комитета Рады по образованию Сергей Бабак рассказал, как адаптивный карантин повлияет на начало учебного года.