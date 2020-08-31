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Это тревожная история — эксперт о начале учебного года в школах В системе образования не хватает средств на организацию учебного процесса

Уже завтра, 1 сентября, в школах начинается новый учебный год, но у родителей все еще остаются вопросы о том, как будет проходить учебный процесс в условиях карантина.

Подробности о ситуации с началом учебы во время карантина рассказала соосновательница общественного объединения "Смартосвіта" Иванна Коберник в эфире канала "Украина 24".

"Понятно одно, что Министерство образования и науки сняло с себя ответственность, переложив ее на директоров школ. Что касается масок - нужно смотреть документы. Известно, что маски обязательны для учеников средней и старшей школы лишь за пределами уроков, на уроках они не нужны. Учителям разрешается использовать щитки вместо масок. Но наибольшая проблема в том, что государство выставило условия, не предоставив нужного материального обеспечения. Это самая тревожная история во всем этом процессе", — сказала она.

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Коберник считает, что Минобразования должно добиваться выделения средств из бюджета.

"Нужно напомнить, что когда началась пандемия, перед карантином с системы образования было снято около 5 млрд гривен якобы в антикоронавирусный фонд. Но из этого фонда в образование не вернули ничего. И мне кажется, что необходимо добиваться выделения целевой субвенции на организацию обучения в школах в условиях пандемии. Добиваться этого должно Министерство образования и науки. Власть должна выделить деньги и на средства защиты, и на антисептики. Почему доплачивают полиции, нацгвардии, пограничникам под видом COVID, а учителя остались одни? Они сейчас в группе риска, не защищены, на них наложено много ограничений, но от государства нет никакой поддержки", — сказала она.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, какие ограничения обязательны для школьников во время учебы.