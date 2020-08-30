Нужно, чтобы это продолжалось — эксперты о важном проекте "Укрзализныци"

"Укрзализныця" с 25 августа запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Эту инициативу прокомментировал эксперт по транспорту Александр Красноштан в эфире канала "Украина 24".

"Пилотный проект внедрения военизированной охраны в поездах следует принимать с позитивом. На сегодняшний день ситуация с обеспечением общественного порядка нуждается в существенном улучшении. Защита требуется как для пассажиров, так и для членов поездных бригад. Очень важно, чтобы этот проект продолжался и через определенный промежуток времени обеспечил покрытие полностью всех поездов дальнего следования.

Напомню, на сегодняшний день курсирует по графику 110 пар поездов, покрыто менее 10%. Это не оптимальный вариант, оптимальный — возвращение сопровождения Национальной полиции, Нацгвардии, но этот шаг позитивно влияет", — сказал он.