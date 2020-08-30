Нужно, чтобы это продолжалось — эксперты о важном проекте "Укрзализныци"
Красноштан и Магомедов прокомментировали инициативу по охране в поездах
"Укрзализныця" с 25 августа запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Эту инициативу прокомментировал эксперт по транспорту Александр Красноштан в эфире канала "Украина 24".
"Пилотный проект внедрения военизированной охраны в поездах следует принимать с позитивом. На сегодняшний день ситуация с обеспечением общественного порядка нуждается в существенном улучшении. Защита требуется как для пассажиров, так и для членов поездных бригад. Очень важно, чтобы этот проект продолжался и через определенный промежуток времени обеспечил покрытие полностью всех поездов дальнего следования.
Напомню, на сегодняшний день курсирует по графику 110 пар поездов, покрыто менее 10%. Это не оптимальный вариант, оптимальный — возвращение сопровождения Национальной полиции, Нацгвардии, но этот шаг позитивно влияет", — сказал он.
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О необходимости усилить охрану пассажиров заявил и народный депутат Муса Магомедов.
"Тот эксперимент, который "Укрзализныця" начала на 10 своих поездах после инцидента, связанного с нападением на девушку-корреспондента, безусловно, добавит безопасности пассажирам. Были выбраны 10 маршрутов, по которым было наибольшее количество нарушений. После эксперимента примут решение, распространять ли опыт на все пассажирские перевозки. Нужно понимать, что это может повлиять на стоимость билетов, но в этом случае нужно думать о безопасности людей. Надеюсь, что эксперимент будет продлен, пассажиры будут ездить в безопасных условиях", — сказал он.
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Напомним, в ночь на 31 июля на пассажирку поезда, журналистку Анастасию Луговую в купе напал мужчина, который ее сильно избил и пытался изнасиловать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года рождения.