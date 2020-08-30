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Удар по здоровью: диетолог предупредила об опасном продукте Украинцам посоветовали отказаться от спредов и маргарина

Диетолог Юлия Поворознюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какую опасность для организма представляют трансжиры на основе пальмового масла, которые используются при производстве спредов, маргарина и кондитерских изделий.

"Трансжиры – другой изомер жирных кислот. Когда они попадают в наш желудочно-кишечный тракт, печень их не может разбить на полезные кислоты. Они также повреждают стенки сосудов, стимулируют ожирение печени, после чего развивается фиброз, а затем цирроз. Они очень опасны – это спреды, маргарины, кондитерские жиры, смеси для выпекания. Трансжиры опасны со временем – если вы будете есть в большом количестве спреды, пирожные, торты, так как в них используется кондитерский жир", - предупредила Поворознюк.

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Диетолог посоветовала употреблять качественное сливочное масло. По ее словам, масло бережет здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Раньше было модно употреблять "масло" Rama, но исследование показало, что увеличилось число сердечно-сосудистых заболеваний на фоне употребления этого растительного гидрогенизированного жира", - добавила она.

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Напомним, диетолог Юлия Поворознюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, сколько сливочного масла можно съедать каждый день без ущерба для здоровья.