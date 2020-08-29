20:19, Сегодня

Сколько масла можно есть без вреда для здоровья: диетолог дала ответ

Диетолог Юлия Поворознюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, сколько сливочного масла можно съедать каждый день без ущерба для здоровья.

"По поводу дозы сливочного масла. 20 грамм для женщин и 30 для мужчин – это доза насыщенных жиров. То есть, если помимо этого человек будет есть сало, жирное мясо и т.д. – тогда масла надо меньше, сала меньше. Это суточная доза насыщенных жиров", - отметила она.

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Диетолог посоветовала выбирать масло 82% жирности или топленое масло, имеющее 99%.

"Сливочное масло желательно распределить на три равных промежутка – завтрак, обед, ужин. На завтрак, например, в кашу, на обед в бутерброд, на ужин можно добавить в яичницу", - рассказала Поворознюк.

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Ранее исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов объяснил в эфире телеканала "Украина 24", как правильно выбирать масло в магазине.