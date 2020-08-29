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Ведущая "Украины 24" Мария Скиба рассказала об участии в установлении рекорда В День флага в Белой Церкви 10 воздушных шаров подняли над городом флаги

Ведущая общенационального канала "Украина 24" Мария Скиба приняла участие в установлении невероятного рекорда, поднимаясь в небо на одном из воздушных шаров. В День флага в Белой Церкви 10 воздушных шаров подняли над городом флаги и установили рекорд по количеству — их было 10. Мария поделилась впечатлениями и рассказала больше о полете, который продолжался почти час:

"Такие рекорды в Украине на самом деле не редкость, но именно с поднятием украинского флага — впервые. Этот рекорд особый, ведь 10 шаров, на каждом из которых был привязан Государственный флаг Украины, поднялись одновременно в небо. Я рада, что стала частью праздничного события. Меня переполняли эмоции. Признаюсь, первые пять минут было страшно. Потом я успокоилась и наслаждалась пейзажем. В течение полета не покидало ощущение, что ты на маленьком шаре поднимаешься над землей".

Мария откровенно призналась, что полет на воздушном шаре имеет особое значение для нее:

"Это было мое второе поднятие в небо на воздушном шаре. Впервые летала зимой несколько лет назад. И именно после полета муж сделал мне предложение. Поэтому эта история для меня очень особенная и романтичная. В этот раз я летала летом и это событие тоже очень значимое, ведь мы установили рекорд".

Вместе с ведущей устанавливала рекорд Наталья Терещенко — девушка, получившая в этом году награду "Герой Сьогодні". Наталья давно занимается благотворительностью, она реализовала множество социальных программ для выпускников интернатов. Недавно девушка открыла социальный ресторан, сотрудниками которого стали выпускники детских домов. Полет на воздушном шаре — была мечта девушки, которую она смогла осуществить вместе с каналом "Украина 24".

Напомним, информационный канал «Украина 24» и новости «Сегодня» в День Независимости провели масштабный проект «Украина на высоте».