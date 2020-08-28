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Нужно ли убрать из Умани могилу цадика Нахмана: главный раввин Украины дал ответ Украина - это место, где похоронено очень много цадиков, напомнил Яков Дов Блайх

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх в эфире телеканала "Украина 24" выступил против переноса из Умани в Израиль могилы цадика (праведника) Нахмана, к которой каждый год съезжаются десятки тысяч паломников-хасидов.

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"Я против. Потому что, если такой праведник попросил похоронить себя именно там, я думаю, мы не имеем права идти против его воли, его завещания. Украина – это место, где похоронено очень много цадиков, как рабби Нахман – Меджибож, Бердичев и другие города. Это наше национальное наследие также", - отметил главный раввин Украины.

Напомним, что вопрос о переносе останков цадика Нахмана в Израиль ранее поднимали израильские политики и религиозные деятели, однако эти попытки успеха не имели.

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Ранее мэр Умани Александр Цебрий заявил в эфире телеканала "Украина 24", что город не понесет убытков от запрета на въезд паломников-хасидов, отмечающих в сентябре еврейский новый год Рош-ха-Шана.