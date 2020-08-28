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Большинство жителей категорически против — мэр Умани о паломничестве хасидов Александр Цебрий прокомментировал стычку хасидов с местными жителями

Конфликт в Умани между хасидами, которые приехали на праздник Рош-ха-Шана, и местными жителями прокомментировал в эфире "Украина 24" городской голова Умани Александр Цебрий.

"Конфликту, который произошел ночью, должны дать оценку правоохранительные органы. Я встречался с руководителем нашей Национальной полиции и знаю, что они завели уголовное дело. Относительно ситуации — это результат бездействия центральной власти, к которой я обращался на протяжении последних полгода по поводу того, что жители Умани крайне обеспокоены ситуацией на период празднования Рош-ха-Шана, поскольку переживают за жизнь и здоровье своих родных и близких", — сказал он.

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По словам Цебрия, местные жители настроены против туристов из красной зоны.

"Я делал опросы на своих странице в Facebook, и 94% жителей Умани категорически против традиционного празднования Рош-ха-Шана и визита в наш город туристов из красной зоны. Я лично также категорически против, я помню, как мы праздновали Пасху, когда призвали праздновать онлайн, и это было нормально. Я считаю, что празднование Рош-ха-Шана также должно состояться подобным образом. Но государство затянуло с этим вопросом до двух недель до празднования Рош-ха-Шана", — сказал он.

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Мэр рассказал, что делать с теми, кто уже успел приехать в Украину до введения в действие запрета на въезд.

"Если кто-то въехал, то сейчас этих людей надо как минимум протестировать на наличие или отсутствие коронавируса, чтобы не подвергать опасности стотысячный город", — сказал он.

Напомним, в Запорожье паломники-хасиды, которые направлялись в Умань на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана, застряли в аэропорту почти на 12 часов.