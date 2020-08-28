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Десятки хасидов застряли в аэропорту Запорожья: озвучены подробности Ни один из паломников не проходил тестов на коронавирус

В Запорожье паломники-хасиды, которые направлялись в Умань на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана, застряли в аэропорту почти на 12 часов.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" из Запорожья, задержка произошла 27 августа в международном аэропорту в пограничной зоне. Оказалось, что из паломников, которых было 26, никто не проходил тест на коронавирус. Чтобы они могли попасть в Украину, им предложили установить на телефоны программу "Дій вдома" для мониторинга их состояния здоровья, но оказалось, что ни один из них не имеет телефонов, потому что этого не позволяет их религия.

Помогли хасидам представители запорожской еврейской общины - они предоставили телефоны. После того, как паломники получили телефоны, они установили программы и уехали в автобусах. В целом они провели в аэропорту почти 12 часов.

Сейчас в Запорожье уже не ожидают паломников, потому что границы для иностранцев закрыты.

Напомним, ранее более сотни хасидов застряли в аэропорту "Борисполь" в связи с проверкой документов. 12 граждан Израиля получили отказ во въезде на территорию Украины, поскольку не смогли указать цели своего визита.