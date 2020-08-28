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Конфликт хасидов с местными жителями в Умани: мэр назвал серьезную проблему Александр Цебрий объяснил, возможно ли повторение подобных столкновений

Израиль в этом году отказался отправить своих полицейских в Умань, где они традиционно помогали обеспечивать правопорядок во время паломничества хасидов, отмечающих в сентябре еврейский новый год Рош-ха-Шана.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" мэр Умани Александр Цебрий, комментируя столкновение между паломниками и местными жителями, произошедшее в ночь на 28 августа.

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На вопрос, возможно ли повторение подобных столкновений, мэр ответил:

"Полицейских Государства Израиль, которые бы обеспечивали правопорядок и помогали бы нашим полицейским, к сожалению, не будет. Это мне сообщили наши полицейские, потому что они постоянно контактируют со своими коллегами из Государства Израиль. Это говорит о том, что Израиль не готов обеспечивать правопорядок и категорически против".

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" из Умани, поскольку в этом году не будет полицейских из Израиля, следить за порядком будут украинские правоохранители. Они здесь будут в усиленном режиме на празднование Рош-ха-Шана 18 сентября. Сейчас ситуация в городе спокойная, столкновений нет.

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Напомним, в ночь на пятницу, 28 августа, произошло столкновение между жителями Умани и паломниками-хасидами. Местные жители попытались помешать паломникам пройти к дому неподалеку от могилы цадика Нахмана, аргументируя тем, что здание незаконное. Конфликтующие стороны пришлось разнимать полиции.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий заявил в эфире телеканала "Украина 24", что город не понесет убытков от запрета на въезд паломников-хасидов, отмечающих в сентябре еврейский новый год Рош-ха-Шана.