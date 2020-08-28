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Государство пока проигрывает — врач о карантине в Украине Эксперт рассказал, результативно ли деление Украины на зоны карантина

В Украине с понедельника вступает в силу новое деление на карантинные зоны. О том, насколько эффективно такое зонирование, рассказал в эфире "Украина 24" руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Есть две позиции, которые нужно рассматривать. В первую очередь, введение четырехзонных ограничений — это хорошо, потому что не нужно закрывать целый регион или целую область, а можно оценивать ситуацию в каждом населенном пункте и, если уровень заболеваемости превышает (норму — ред), то внедряются ограничительные мероприятия", — сказал он.

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При этом, по словам Александрина, есть вопросы к власти.

"Другой вопрос, который нужно ставить перед государственной системой — а как система повлияла на предотвращение заболеваемости. Мы видим, что в каждом населенном пункте в час пик в жару люди ездят в общественном транспорте. Невыносимо, например, находиться в маске в автобусе при температуре в 40 градусов. Поэтому изначально нужно создавать условия, в которых общество может выполнять те или иные требования, которые выставляются со стороны государства. Главная роль государства — это не обкладывать штрафами, а дать инструмент и профинансировать его, а уже потом вводить ограничительные или наказательные меры. На сегодня в этом государство пока проигрывает", — сказал он.

Ранее врач-инфекционист Андрей Алферов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине.