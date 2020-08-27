22:51, Вчера

"Украина вернется к смертной казни": экс-глава СБУ рассказал, почему Игорь Смешко рассказал, за какие преступления необходимо ужесточать наказание

В Украине нужно усилить наказание за терроризм. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24", комментируя нападение на автобус под Харьковом, которое произошло 27 августа.

"Эти вещи – не хулиганство, это терроризм! Причем во время войны ответственность должна быть повышена в разы", — сказал он.

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По мнению Смешко, Украина может вернуться к смертной казни за ряд преступлений.

"Я все больше и больше думаю, что рано или поздно наше государство вернется к смертной казни за преступления против государства, коррупционные деяния, которые разрушают основы государственности Украины. К сожалению, у нас все идет постепенно, настолько безнаказанность существует, что нужны будут профессиональные, но жесткие действия, которые позволят преступникам понять, что с ними играть больше не будут", — сказал он.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности нападения на автобус и вынес предупреждение политическим силам.