Расстрел автобуса в Харькове: Геращенко дал совет политсилам

Под Харьковом злоумышленники обстреляли автобус. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Это было нападение не на рейсовый автобус, в автобусе ехали молодые люди, сторонники одной из политических партий. На них напали представители другой политической партии, которые имели с ними какой-то личностный конфликт. Жертв не было, было нанесено два ранения мягких тканей из травматического оружия резиновыми пулями", — сказал он.

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По словам Геращенко, стрелявших уже задержали, открыто уголовное дело.

"Полчаса назад группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области, и была травма черепа в результате удара. Квалификация в момент совершения была "Хулиганство", далее оно может быть переквалифицировано на другие статьи Уголовного кодекса, в частности "Нанесение телесных повреждений", "Бандитизм".

Монополия на применение силы в Украине есть только у государства. Всем, кто во время выборов будет пытаться применять силу для того, чтобы доказать, кто умнее и кто борзее, - все будут иметь дело с подразделениями Национальной полиции и Нацгвардии, каждый получит достойный ответ", — заявил он.