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В Борисполе застряли хасиды, которые ехали в Умань на Рош-ха-Шана: подробности О причинах отказов во въезде гражданам Израиля рассказали в Госпогранслужбе

Более сотни хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани, застряли в аэропорту Борисполь. Там они находятся уже сутки. Украинские пограничники проверяют их документы. Как сообщили каналу "Украина 24" в Госпогранслужбе, уже 12 граждан Израиля получили отказ во въезде на территорию Украины, поскольку не смогли указать цели своего визита. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Кроме необходимых паспортных документов, иностранные граждане также должны подтвердить и цели своей поездки в нашу страну. Те, кто не может четко подтвердить цель своей поездки в нашу страну, — таким гражданам пограничники вправе вынести отказ. Фактически также есть и пропуски граждан Израиля, но есть и отказы: именно тем, кто не может объяснить цель своего путешествия", — сказал он.

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Сложившуюся ситуацию прокомментировали и в Объединенной еврейской общине Украины. Говорят, проблемы в отказе на въезд нескольким гражданам Израиля в Украину не видят. Судя по всему, они не смогли предоставить подтверждение о бронировании отеля в Умани. Подробности сообщил сотрудник общины Михаэль Ткач.

"Я считаю, что у этих 12 лиц не было документального подтверждения о цели их прибытия. Если говорить простым языком, я считаю, речь о подтвержденном бронировании в отеле. В Умани, вы же понимаете, далеко не все отели или места, где они собирались жить, могут предоставить в Booking свою информацию", — сказал он.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий заявил, что город не понесет убытки от запрета на въезд паломников-хасидов, которые отмечают в сентябре еврейский новый год Рош-ха-Шана.