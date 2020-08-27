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Расстрел автобуса под Харьковом: полиция нашла авто преступников Неизвестные обстреляли автобус возле Люботина

Вечером 27 августа под Харьковом расстреляли микроавтобус с людьми. Это произошло вблизи Люботина. Неизвестные заблокировали "Спринтеру" дорогу, вышли из машины и обстреляли микроавтобус из неустановленного оружия. Информация о пострадавших уточняется.

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Во время проведения специальной полицейской операции "Сирена" автомобили преступников обнаружены и заблокированы на территории Красноградского района Харьковской области. Мероприятия по их задержанию продолжаются.

Напомним, в июле в Мукачево неизвестные обстреляли из гранатомета базу отдыха.