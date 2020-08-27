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Продолжат ли карантин после 1 ноября – в Минздраве дали ответ Врач рассказал, как могут повлиять сезонные болезни на эпидемию коронавируса COVID-19

Член экспертной группы оперативного штаба Министерства здравоохранения Сергей Добров в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, продолжат ли карантин в Украине после 1 ноября.

«Говорить о том, что однозначно карантинные мероприятия можно будет отменить 1 ноября - этого нельзя говорить», - заявил Добров.

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Он также рассказал, как могут повлиять сезонные болезни на эпидемию коронавируса COVID-19.

«Действительно, мы никуда не денемся от сезонных подъемов количества заболевших на тот же грипп или ОРВИ. Конечно, когда они будут наслаиваться на COVID-19, то с большей вероятностью течение заболевания будет тяжелее, как при любой микст-инфекции, то есть инфекции, вызванной не одним, а несколькими возбудителями», - отметил врач.

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Кабинет Министров 26 августа принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 1 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации по COVID-19.

Напомним, ранее педиатр, инфекционист Елена Луцкая в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала три распространенных мифа о карантине в Украине и возможной вспышке коронавируса в школах.