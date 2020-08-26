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"Гонял пьяным по воинской части": новые подробности страшного ДТП в Киеве Майор, который покалечил трех девушек, отмечал назначение на новую должность

Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Киеве, где пьяный водитель покалечил трех девушек на территории воинской части.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, три девушки, которые только что поступили в военно-медицинскую академию, пришли за формой для обучения. Пьяный майор, который их сбил, должен был быть руководителем их курса. Он, гоняя на машине, прижал курсанток к лестнице, нанеся ужасные травмы. Двум девушкам ампутировали по ноге, у третьей тяжелые переломы.

"Эта машина ездила, маневрировала по двору... Эта машина ехала на них, они отскочили. Они сошли с тех ступенек, и еще раз похожий маневр был. И в третий раз девушкам прижало ноги к ступенькам", - говорит Людмила Николаева, мать одной из девушек.

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У майора в крови обнаружили 2,9 промилле алкоголя при максимальной норме 0,2 промилле.

"Он их непосредственным руководителем должен был быть - командир или начальник курса. Я говорил с ребятами, которые учатся в академии. Он новоназначенный, буквально в должности день-два. Я так подозреваю, что, возможно, он свое назначение решил каким-то образом отпраздновать, после того сел за руль", - рассказал Дмитрий, друг одной из пострадавших.

В военно-медицинской академии подтвердили - офицер управления, совершивший наезд, в их заведение переведен недавно. Как допустили, что он гонял по воинской части пьяным, сейчас выясняют.

"Я выношу соболезнования родителям, потому что не смогли сохранить здоровье их детей, которые приступили фактически к несению службы в Вооруженных Силах Украины. И мне стыдно как руководителю, что за хорошими служебными рекомендациями, за отличиями за участие в АТО, не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который осуществил данный наезд", - заявил начальник Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий.

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Заместитель военного прокурора киевского гарнизона Иван Шнуренко сообщил, что виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или бессрочно.

В течение трех суток суд должен избрать виновнику аварии меру пресечения.

Напомним, в Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы. Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.