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"COVID помог, как ни странно": эксперт о пользе коронавируса для школ Соучредитель организации "Батьки SOS" отметила, что школы переходят на другой формат торжественных мероприятий к 1 сентября

Коронавирус способствовал тому, что торжественные школьные линейки к 1 сентября стали отменять.

Об этом в эфире канала "Украина" 24 сказала соучредитель организации "Батьки SOS" Алена Парфенова.

"Линейки однозначно не нужны, мы еще года четыре назад начали наше движение против линеек, и нас поддержали и мэры городов, и родители. Тот формат, который нам достался от Советского Союза, со всеми чиновниками, депутатами, почетными гостями, в некоторых западных регионах обязательно было присутствие священников - это уже прошлое", - сказала эксперт.

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Парфенова высказала неожиданное мнение, что благодаря коронавирусу в школах стали массово отменять линейки.

"Если думать о детях - им этот формат не подходит. Они хотят встретиться с друзьями, познакомиться, им эти красноречивые речи ни к чему. Я понимаю, что проще директорам их было проводить. Но я вижу, что за последние четыре года ситуация изменилась, в этом году нам помог COVID, как бы это удивительно ни звучало. И много школ просто отказались, и не просто отказались, а меняют на другой формат. Это хорошая тенденция, надеюсь, что в следующем году линеек уже не будет", - сказала Парфенова.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба рассказал, что с 1 сентября в школах Украины обучение будет направлено на то, чтобы ученики догнали пропущенный из-за карантина материал, а дистанционное обучение будет применяться выборочно.