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Пьяный водитель искалечил трех девушек: детали жуткого ДТП в Киеве Виновнику ДТП грозит большой срок заключения

В Киеве 25 августа произошло жуткое ДТП – пьяный водитель переехал трех девушек, курсанток военного вуза. Двум пострадавшим девушкам в результате полученных травм ампутировали ноги, состояние третьей оценивают как тяжелое.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, по предварительной версии полиции, выпивший водитель не справился с управлением и просто сбил девушек. Водитель был задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Двух девушек доставили в военный госпиталь. Волонтер Наталья Воронкова, принимавшая их, рассказала, что обоим ампутировали по одной ноге. Третья находится в другой больнице, так как ее состояние намного тяжелее.

"Когда медики приехали, девушки лежали на асфальте, одна под лестницей, другая на месте, где их сбили. Как мог легковой автомобиль сбить, чтобы им ампутировали ноги, я не могу понять, это просто страшно. Девушки – будущие слушательницы военной академии, военными медиками должны были быть. Им в среднем по 23 года, и такое несчастье произошло", - рассказала Воронкова.

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Напомним, в Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы. Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.