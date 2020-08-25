Отпуск по уходу за ребенком: что зачтется в страховой стаж
В Минсоцполитики рассказали, будут ли учитываться "детские" периоды при начислении пенсии
Советник министра соцполитики Николай Шамбир рассказал в эфире канала "Украина 24", как рассчитывается страховой стаж для женщин, которые были в отпуске по уходу за ребенком, и для некоторых других категорий населения.
"Уход за ребенком до трех лет включается в страховой стаж, и за этот период осуществляется уплата взносов из госбюджета.
Что касается непосредственно декретного отпуска, это уход за детьми дородовой и послеродовой, и за этот период тоже делаются отчисления работодателем, поэтому этот период также входит в страховой стаж. Уход за ребенком с инвалидностью также входит в страховой стаж", — сказал он.
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Ранее Шамбир рассказывал о том, куда обращаться в случае проблем с трудовой книжкой и расчетом стажа.