Кажется, что это имитация — эксперт о поручении Рады Кабмину насчет герба

Не факт, что конкурс на большой герб Украины состоится

Кажется, что это имитация — эксперт о поручении Рады Кабмину насчет герба

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Геральдист Николай Чмырь рассказал в эфире канала "Украина 24", получит ли страна большой герб в результате этого конкурса.

"Уже три конкурса было проведено, это уже четвертый. По большому счету, этот вопрос профильная комиссия может решить в течение двух недель. Вопрос не в самом конкурсе как таковом, возможно, это хороший способ определить большой государственный герб, а в обстоятельствах и особенностях его проведения. Судя по постановлению, которое принял сегодня наш парламент, вообще не факт, что конкурс будет. Все хитро прописано", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что конкретно не так с постановлением Верховной Рады.

"До 1 октября должен быть создан оргкомитет и прописаны соответствующие положения. До 1 ноября должно быть всестороннее публичное обсуждение эскиза. Какого эскиза? Его кто-то разработал, подал? Должны быть и альтернативные варианты. То есть начинается обсуждение того, чего еще нет. До 1 декабря уже нужно определить победителя. Очень сжатый срок, с одной стороны, а с другой —  не прописано, каким образом подавать, и все эти детали. Все наводит на мысль, что эскиз уже есть, а конкурс — это имитация", — сказал он.

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Эксперт добавил, что необходимости в большом государственном гербе нет.

"29 лет с момента независимости показывают, что объективной потребности в большом государственном гербе нет, если бы он был очень нужен, его бы давно приняли в том или ином виде. Поэтому то, что сейчас происходит, вызывает вопрос: для чего", — сказал он.

Напомним, официальный герб Украины — синий щит с золотым трезубом киевского князя Владимира Великого, он имеет статус малого герба. Вопрос большого герба пока не решен.

Источник Украина 24 Теги Верховная Рада конкурс герб государственные символы