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Кажется, что это имитация — эксперт о поручении Рады Кабмину насчет герба Не факт, что конкурс на большой герб Украины состоится

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Геральдист Николай Чмырь рассказал в эфире канала "Украина 24", получит ли страна большой герб в результате этого конкурса.

"Уже три конкурса было проведено, это уже четвертый. По большому счету, этот вопрос профильная комиссия может решить в течение двух недель. Вопрос не в самом конкурсе как таковом, возможно, это хороший способ определить большой государственный герб, а в обстоятельствах и особенностях его проведения. Судя по постановлению, которое принял сегодня наш парламент, вообще не факт, что конкурс будет. Все хитро прописано", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что конкретно не так с постановлением Верховной Рады.

"До 1 октября должен быть создан оргкомитет и прописаны соответствующие положения. До 1 ноября должно быть всестороннее публичное обсуждение эскиза. Какого эскиза? Его кто-то разработал, подал? Должны быть и альтернативные варианты. То есть начинается обсуждение того, чего еще нет. До 1 декабря уже нужно определить победителя. Очень сжатый срок, с одной стороны, а с другой — не прописано, каким образом подавать, и все эти детали. Все наводит на мысль, что эскиз уже есть, а конкурс — это имитация", — сказал он.

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Эксперт добавил, что необходимости в большом государственном гербе нет.

"29 лет с момента независимости показывают, что объективной потребности в большом государственном гербе нет, если бы он был очень нужен, его бы давно приняли в том или ином виде. Поэтому то, что сейчас происходит, вызывает вопрос: для чего", — сказал он.

Напомним, официальный герб Украины — синий щит с золотым трезубом киевского князя Владимира Великого, он имеет статус малого герба. Вопрос большого герба пока не решен.