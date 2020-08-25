"Шахтеры и учителя не нужны": Ляшко заявил о неправильной политике власти

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24" заявил, что некоторые политики уничтожают ряд профессий в Украине.

"Кто этой стране нужен? Шахтеры и энергетики не нужны, потому что есть Герус (Андрей Герус — нардеп, глава комитета ВР по энергетике — ред.), который выгоняет шахтеров и энергетиков с Украины и кормит российских шахтеров. Селяне, трактористы, механизаторы не нужны, потому что принят закон о распродаже земли.

Медсестры, учителя не нужны, потому что есть Третьякова (Галина Третьякова — нардеп, глава комитета ВР по соцполитике — ред.), которая рассказывает, что нужно легализовать проституцию. Неправильная политика!", — заявил он.