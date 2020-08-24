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"Это во многом положительно": социолог о сокращении населения Украины Падение рождаемости происходит во всем мире, пояснил Владимир Паниотто

Сокращение населения Украины происходит в рамках общемирового тренда уменьшения рождаемости и имеет положительный момент.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

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Комментируя причины уменьшения населения в Украине, социолог отметил:

"Прежде всего, это было в первые годы независимости, когда параллельно было два процесса - переход к рыночной экономике и разрыв экономических связей с Россией, на которую была очень сильно ориентирована экономика Украины. Поэтому уровень бедности повысился до 52%, до 2000 года он рос, и только после этого он начал падать. Многие люди не нашли себя, и это был один из процессов, которые на это повлияли".

В то же время Паниотто отметил, что "вообще-то падение рождаемости является положительным процессом".

"Оно происходит во всем мире, и если бы его не происходило, то уже в 2023 году, по некоторым математическим моделям, число населения было бы вообще бесконечным. 10-15 лет идет процесс уменьшения рождаемости во всех развитых странах, поэтому это во многом положительно", - заявил эксперт.

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Напомним, что по официальным данным Госкомстата, численность населения в Украине на 1 июля 2020 года составляла 41 762 138 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 140 278 человек.

Ранее сотрудница Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Ирина Курило в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что старение населения в Украине в ближайшие годы будет прогрессировать.