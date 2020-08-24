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Как изменилась Украина за годы независимости: эксперт назвал важный нюанс Украинское общество развивается быстрее, чем государство, считает Александр Солонтай

В Украине гражданское общество по своему развитию все больше обгоняет государство и становится залогом выживания страны в сложные времена.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политический эксперт Александр Солонтай, комментируя День Независимости Украины.

"Все больше и больше отделяются понятия "государство" и "общество". Можно об Украине говорить не как о государстве, а как о стране, где живут люди, которые являются украинцами, которые принадлежат Украине независимо от этнического происхождения, представляют украинское общество. И эти составляющие – люди, страна, общество – в лучшем состоянии, чем государство", - считает Солонтай.

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По его мнению, украинское общество развивается быстрее, чем государство.

"С формальной точки зрения было объявление независимости государства 24 августа, хотя потом еще был и референдум, и признание, но, в первую очередь, это была независимость людей. И люди в этом плане намного дальше продвинулись, чем государство. Государство отстает и не успевает за обществом. Именно потому Украина и спасена много раз, что общество понимает, что "Украина – это мы", - подчеркнул эксперт.

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Напомним, бывший пленник боевиков ОРДЛО, религиовед Игорь Козловский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что для него означает День Независимости Украины.