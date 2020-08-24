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"В Украине рубят руки": политолог объяснил, чего боится Россия Алексей Гарань оценил усилия украинцев по укреплению независимости от РФ

Россия много лет старалась уничтожить любую свободную мысль в Украине из-за сильного страха перед украинским национализмом.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Алексей Гарань, комментируя День Независимости Украины.

Эксперт отметил, что мирное получение независимости – очень большое достижение. На вопрос, все ли необходимое украинцы сделали за эти 29 лет для укрепления своей независимости, политолог ответил:

"Конечно, мы сделали не все. Но история не знает сослагательного наклонения. Были сложные обстоятельства – пресс Советского Союза, русификация, уничтожение любой независимой мысли в Украине. Известная фраза – "в Москве режут ногти, а в Украине рубят руки". Настолько боялось национализма в Украине московское руководство, что уничтожалась какая-либо свободная мысль".

По его словам, украинцы "показали, что выжили в страшные советские времена".