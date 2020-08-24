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Выход из империи сложный и не бескровный — историк о Дне Независимости Эксперт рассказал, как меняется идентичность нации после обретения независимости

Сложный выход государства из империи помогает создать идентичность этого государства, заявил историк Владислав Гриневич в эфире канала "Украина 24" в День Независимости Украины.

"Мне кажется, нужно оценивать не историю 29-летней давности, а историю на всей ее протяженности. Эти 29 лет — это только один момент. Только последние 4-5 лет мы поняли, что выход из империи и не бескровный, и сложный, и долгий. Сейчас мы находимся на самом сложном, буреломном и кровавом этапе войны. Всегда история утверждает, что когда какие-то страны выходят из империи, причем кроваво, это создает их идентичность прежде всего", — сказал он.

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Историк привел в качестве примера изменение отношений между Великобританией и США.

"Так было с США, которые имели с Британией один язык, религию и так далее, и мало чем отличались от британцев. После того как они начали свой путь к независимости, все поменялось. И теперь мы видим, насколько США имеют свою специфическую идентичность и свою историю. Сейчас у них с Британией нормальные отношения, но только потому, что Британия позволила и дала возможность этой стране сформироваться. Пока Россия не поймет, что Украина — независимая страна, и пока она будет вооруженным путем ее уничтожать, у нас не будет никакой дружбы. Я думаю, этот процесс будет не очень быстрым", — сказал он.

Ранее психолог рассказал, как изменилось отношение украинцев ко Дню Независимости с 1991 года.