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Нужно влюблять в Украину — Христина Соловий о Дне Независимости Украинская певица рассказала, что нужно делать, чтобы по-настоящему ценить независимость

Певица Христина Соловий в эфире канала "Украина 24" рассказала в День Независимости Украины, что она вкладывает в этот праздник.

"Для меня независимость, как ни парадоксально, в том, что мы зависим друг от друга, и в этом наша сила и единство. Я хочу, чтобы украинцы более ответственно и уважительно относились к тем подвигам, которые совершили наши предки. Тогда все заработает по-другому, я действительно в это верю", — сказала она.

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Соловий ответила на вопрос, согласна ли она с тем, что рожденные после обретения независимости люди меньше ее ценят.

"Я вижу такое среди своих одногодок, но близкий круг моего общения — это люди, воспитание которых было очень украиноцентричным. И я долгое время не знала, что может быть иначе. Когда я вижу, что люди не понимают, что значит любить Украину, это сложно. Это можно изменить только качеством украинского и украинскости: музыки, кино. Нужно влюблять в это. И понимать, что одними словами, лозунгами, флагами ничего не достигнешь. Нужно действовать. Мы видим яркие примеры, как к этому пришли страны Европы, которые любовь к родине проявляют в каждом своем поступке, где бы они ни находились. Я надеюсь, что доживу до того, что увижу подобное в украинцах", — сказала она.

Ранее певица Ольга Полякова дала украинцам совет в День Независимости.