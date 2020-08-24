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Надо думать о себе — Полякова дала совет в День Независимости Украинская певица рассказала, чего хочет пожелать украинцам в ближайший год

Популярная певица Оля Полякова поздравила украинцев с Днем Независимости в эфире канала "Украина 24".

"Я хочу пожелать, чтобы 2020 год поскорее закончился, и следующая годовщина независимости была независима от коронавируса, от болячек, экономических кризисов, политики. Чтобы у людей было за что есть, праздновать, ходить на концерты. Чтобы все плохое закончилось, и все было хорошо", — сказала она.

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Полякова также ответила на вопрос, как не повторяться каждый год и наполнить для себя смыслом поздравления с праздником Независимости.

"Каждый человек должен в первую очередь думать о себе. Не о стране, не о достижениях страны, а о своем собственном", — сказала она.

Ранее украинцев с Днем Независимости поздравила певица Ольга Цибульская.