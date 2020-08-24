"Нужно чувствовать свою страну": популярная певица о Дне Независимости

Певица Ольга Цибульская в эфире канала "Украина 24" рассказала о том, что для нее означает независимость Украины, 29-я годовщина обретения которой отмечается 24 августа.

"Независимая Украина такая же молодая, как и я, мы с ней ровесницы. Для меня независимость — это ответственность в первую очередь. Потому что когда человек независим, он четко знает, что от этих рук, от этого сердца, от этой головы зависит то, что будет с ним завтра.

Поэтому я бы очень хотела, чтобы мы взяли ответственность за страну на себя. Чтобы каждый понимал, что чистый подъезд, красивые улицы, хорошее настроение — это все мы сами. Мы должны излучать эту ответственность, делиться этими эмоциями. Нужно максимально чувствовать каждый день, чувствовать свою страну и беречь ее", — сказала она.