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"Самый большой праздник": известная писательница о значении Дня Независимости Писательница Ирэн Роздобудько рассказала, что для нее значит День Независимости Украины

Известная писательница Ирэн Роздобудько рассказала в эфире канала "Украина 24", что для нее означает День Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

"Для меня праздник Независимости — это самый большой праздник, который только может быть. Потому что он густо окроплен кровью многих людей. Для меня этот день очень важен, и для всей моей семьи. Я с Донецкой области, поэтому он приобрел еще больший смысл. Я считаю, что ощущение независимости — это самое лучшее и важное ощущение, которое должно быть в душе каждого человека. Нужно беречь этот ген независимости в себе и в детях, воспитывать его. Мы должны помнить, что за независимость нужно бороться, она не дается просто так", — сказала она.

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Писательница рассказала, что в ее понимании значит "своя страна".

"Моя страна — это страна, которой ты хочешь отдавать. Мы отдаем свою энергию, творчество, детей, мы оставляем в этой земле своих предков. Если ты хочешь отдавать себя именно этой стране, значит, ты живешь в правильной стране. Если есть внутреннее ощущение независимости, то и страна станет независимой", — сказала она.

Ранее экс-премьер Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Независимости.