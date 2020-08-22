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Украина прощается с академиком Патоном: эксклюзивные кадры Провести ученого в последний путь пришли известные ученые, политики и сотни простых украинцев

Украина 22 августа прощается с выдающимся ученым Борисом Патоном - инженером, изобретателем и бессменным президентом Национальной академии наук Украины. Патона похоронят на Байковом кладбище в Киеве, сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете.

Источники в Институте кардиохирургии имени Амосова сообщают, что причиной смерти академика стала остановка сердца. Он находился с 11 августа на стационарном лечении в связи с многочисленными кардиологическими заболеваниями.

Прощание с выдающимся ученым произошло в клубе Кабмина. Провести ученого в последний путь пришли близкие, коллеги, президент Украины Владимир Зеленский с женой, политики и сотни простых граждан. Очередь из желающих отдать последний долг академику не прекращалась в течение двух часов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что смерть Патона стала большой потерей:

"Каким запомнится человек, воспитавший много поколений ученых, прославлявших Украину как государство и украинскую нацию на весь мир? Это потеря уровня государства, совершенно откровенно об этом говорю, совсем без преувеличения. Чтобы заполнить то пространство, которое к сожалению появилось, будет нужно очень много времени".

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился воспоминаниями о знакомстве с академиком:

"Я с ним отдыхал не раз непосредственно. Когда люди отдыхают, там совсем другая ситуация, аура другая. Он любил играть в шахматы, в подкидного... Мы тогда смеялись - как ребенок... Но везде он был на одном уровне. Он никогда не повышал голоса, имея такие колоссальные полномочия, такую ​​поддержку, такой авторитет. Говорил одинаково спокойно - взвешенным голосом, продуманными словами. Великий украинец, великий человек".

Попрощаться с академиком пришел и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук:

"Его гений заключается в том, что он мог простыми и понятными вещами доказывать очень важные и очень сложные материи. Общаясь с ним в вопросах развития украинской науки и строительства государства, он всегда простыми и дружелюбными словами мог побудить к очень важным действиям для будущего государства".

Как известно, выдающийся украинский ученый Борис Патон умер в Киеве 19 августа на 102 году жизни. Патон - первый, кто награжден званием Героя Украины. Он известен как металлург, инженер, изобретатель.