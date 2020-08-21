23:31, Вчера

"Вам никто не подаст руки": белорусская оппозиционерка накинулась на украинского нардепа Предложение "простить Лукашенко" возмутило противницу президента Беларуси

Белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова в эфире телеканала "Украина 24" устроила жесткую перепалку с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко, известным своими заявлениями в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Моя позиция по Лукашенко однозначна, она не меняется – геополитический интерес Украины зависит от той ситуации, которая будет в Беларуси. Мы не должны туда вмешиваться, ничему их учить. Но если наша оппозиция начнет помогать белорусам свергать Лукашенко, они должны понимать, что получат увеличенную границу с Россией на севере нашей страны. А если там оппозиция возьмет власть – они лягут под Россию", - заявил Шевченко.

Читайте также: "Мы не оппозиция": противник Лукашенко о протестах в Беларуси

Популярное видео "Реальная политика": о планах Кравчука по Донбассу и выборах в Беларуси 10:47, 3 августа "Время Голованова": о Лукашенко с Дмитрием Гордоном и выборах с Андреем Пальчевским 11:46, 7 августа "Время Голованова": с Дмитрием Спиваком о действиях Лукашенко 10:11, 13 августа

Белорусскую оппозиционерку возмутило заявление "слуги народа".

"Вам никто не подаст руки в Беларуси, ни один человек! Не считайте меня истеричкой, я вела ток-шоу на главной кнопке страны, у меня в эфире сидели министры, я знаю всю оппозицию и всех кандидатов лично. То, что вы говорите – вы предаете народ Беларуси, и поверьте мне, это вам вернется. Я никогда никому не желала смерти, а вот этому человеку (Лукашенко – ред.) желаю. Что вы пишете "простить Лукашенко", какого черта вы нам советуете?! У вас есть дети? Давайте, вашему сыну перебьют позвоночник, а дочь изнасилуют! И я посмотрю, как вы будете прощать! Вы не видели, в каком состоянии людей возвращают в больницы! Вы робот, а не человек! Не лезьте в нашу страну!" – заявила Мартынова.

Читайте также: "Лукашенко меняет ситуацию в свою пользу": названа ошибка оппозиции в Беларуси

Напомним, белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова в эфире телеканала "Украина 24" также рассказала, как президент России Владимир Путин помог Александру Лукашенко в борьбе с протестами в Беларуси.