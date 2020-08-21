15:32, Сегодня

Ведущие канала "Украина 24" и новостей "Сегодня" вместе спели гимн Украины Съемки ролика проходили под открытым небом в музее народной архитектуры и быта "Пирогово"

Ведущие канала «Украина 24» и новостей «Сегодня» вместе с Образцово-показательным оркестром Вооруженных Сил Украины трогательно спели гимн в подарок зрителям ко Дню Независимости.

«Встречать новый день под гимн Украины — особая традиция. Идея с созданием утреннего ролика, признаюсь, эксперимент для информационного канала, но мы довольны результатом. Большая команда работала над созданием клипа. Наши ведущие появились в неожиданном амплуа, они — запели. Уверен, зрителям понравится ролик, который будет вдохновлять их на прекрасное начало дня», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Съемки ролика проходили под открытым небом в музее народной архитектуры и быта «Пирогово». Создатели ролика признаются, что именно эту локацию выбрали не случайно, а долго думали над «местом силы», которое бы объединило все уголки Украины. И именно таким уникальным местом стал известный музей, объединивший в себе архитектуру и культуру многих областей страны.

Мария Скиба, ведущая информационной программы «Сегодня. День», рассказала, что происходило за кадром:

«Признаюсь, петь гимн вместе с невероятным оркестром ВСУ — драйвовое удовольствие. И это несмотря на то, что моя подготовка к съемке началась ровно в полночь. Представьте: восход солнца, летняя роса, утренняя прохлада, 60 прекрасных мужчин в форме настраивают инструменты, а на поле — камеры и прожекторы. Мы с девчонками успели сделать крутые фото и пройтись босиком по влажной траве. Давно такого ощущения у меня не было. Во время съемок на глазах выступали слезы. Это было очень красиво и эмоционально. Оркестр играл сразу позади нас, и эта музыка просто пронизывала душу. Такого утра у меня точно не было. Ради таких эмоций можно и два дня не спать».

Масштабная команда профессионалов, которая насчитывала более 100 человек, работала почти сутки над созданием клипа. Сьемки начались в 12 ночи, а завершились почти в 10 утра. Ведущие вместе с командой и оркестром встречали рассвет в наиболее живописном месте Украины, чтобы передать невероятную атмосферу пробуждения природы.

Ведущая «Украины 24» Алена Цинтила поделилась впечатлениями от съемок:

«У нас дома всегда было радио и просыпались мы под гимн. Точнее — просыпались родители, а мы с братом далеко и сквозь сон слышали главную мелодию страны. Каждый раз, когда играет гимн, у меня мурашки по коже и катятся слезы. Из-за гордости за страну. Признаюсь, с пением у меня отношения не очень. Но гимн, каждую букву, пою каждой клеточкой и очень громко, чтобы не слышали, что фальшивлю. Оркестр — это магия. Каждый звук пронизывает тебя. Солнце, важнейшие аккорды твоей страны и слова, где каждая буква важна. Мне показалось, что мы вместе докричались к небу и солнцу — «запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Во время съемок ведущие были одеты в традиционную вышитую одежду украинцев и дизайнерские вышиванки от Юлии Магдыч, Оксаны Полонец.

Ведущий «Украины 24» Андрей Булгаров признался, что эти съемки стали особенными не только для зрителей, но и для всех ведущих главного информационного канала и новостей «Сегодня»:

«Кроме всего важного, что произошло утром, был еще один момент немаловажный. Мы впервые собрались все вместе. Просто из-за графика «в разнобой» команда даже полугодие канала праздновала онлайн. А тут такая возможность — утро, воскресенье, все вместе, еще и Образцовый оркестр ВСУ — почти корпоратив! Это было круто!».

Утренний промо-ролик создавался специально для зрителей «Украины 24». Команда информационного канала уверена, что он подарит каждому приятные эмоции и зарядит только положительной энергией.