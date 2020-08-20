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"Украина 24" и новости "Сегодня" готовят праздничный эфир ко Дню Независимости Ко Дню Независимости канал «Украина 24» и новости «Сегодня» подготовили настоящий эксклюзив

22, 23 и 24 августа специально ко Дню Независимости общенациональный канал «Украина 24» и новости «Сегодня» готовят праздничные спецэфиры. Любимые ведущие обещают зрителям подготовить много эксклюзива, поделиться невероятными впечатлениями, а также показать виды праздничных городов нашей страны.

Ко Дню Независимости канал «Украина 24» и новости «Сегодня» подготовили настоящий эксклюзив — масштабный проект «Україна на висоті». Праздничный эфир и выпуски новостей будут связаны единой тематикой: украинцам всегда есть чем гордиться, несмотря на сложные времена, у нас есть повод для гордости.

22 августа продолжаем традицию — вместе празднуем «День украинца». В прошлом году мы рассказывали об украинцах, проживающих по всему миру, показывали особенности жизни наших людей за рубежом. В этом году мы расскажем истории украинцев, живущих на территории нашего государства.

23 августа в День Государственного флага мы покажем живописность и красоту нашей Родины, а также — поднимем государственный флаг на разные высоты в городах Украины и примем участие в установлении государственного рекорда.

24 августа зрителей ждет масштабный спецэфир — живые включения из регионов Украины, интересные репортажи и сюжеты, эксклюзивные кадры, поздравления из-за границы. Новости «Сегодня» отметят героев нашего времени и наградят их ежегодной премией «Герои Сегодня». Награду получат украинцы, поступки которых тронули страну, ведь они — гордость государства.

Праздничный эфир в День Независимости начнут ведущие новостей «Сегодня» Виталий Школьный и Марина Кухар, днем зрителей ждут Анна Панова вместе с Максимом Сикорой, а вечером — Игорь Пупков и Елена Кот. Любимые ведущие будут вести трансляцию из живописной площадки на склонах Днепра.

В День Независимости общенациональный канал «Украина 24» готовит спецвыпуск: на открытой локации БЦ «Леонардо» утром зрителей будут приветствовать Борис Иванов и Елена Чабак, днем — Мария Скиба и Андрей Булгаров, а вечером праздничную эстафету продолжат Катерина Федотенко, Никита Михалев и Василий Голованов. Ведущие обещают, что это будет особый эфир с невероятным видом на праздничную столицу.

Из студии канала разнообразных мнений также включатся Виолетта Логунова, Тала Калатай, Олег Билецкий, Юлия Войнар, Вера Свердлык, Сергей Никифоров и другие.

Приглашаем зрителей отметить главные украинские праздники на наших диджитал-платформах. Социальные сети канала «Украина 24» и новостей «Сегодня» будут делиться эксклюзивными видео и фото, публиковать воспоминания и вспомнят все победы, которых мы достигли вместе.

Не пропустите спецэфир ко Дню Независимости — празднуйте вместе с новостями «Сегодня» и каналом «Украина 24».