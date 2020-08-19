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Умер академик Патон: Зеленский выразил соболезнование Глава НАН Украины умер на 102 году жизни

В Киеве 19 августа на 102 году жизни скончался выдающийся украинский архитектор Борис Патон.

Патон - первый, кто награжден званием Героя Украины. Он известен как металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель и бессменный президент Национальной академии наук Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким ученого.

"Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени", - заявил президент Украины.