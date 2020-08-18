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Экс-глава Минзрава дала совет украинцам, недовольным семейным врачом Жалобы на семейного врача- не всегда повод для его смены, отметила Зоряна Скалецкая

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как украинцы, которых не устраивает семейный врач, могут его сменить или пожаловаться на него.

"Семейного врача мы меняем при заключении декларации со следующим, с предыдущим автоматически декларация отменена. Ограничения по выбору врача в течение года нет", - отметила Скалецкая.

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Однако, по ее словам, "если есть жалобы на семейного врача, это не всегда должно привести к смене его". Экс-министр посоветовала обращаться к руководителю медучреждения.

"Надо, чтобы руководитель, который так же не все знает и не все видит, отреагировал - возможно уволил, возможно помог семейному врачу работать лучше", - отметила она.

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Напомним, экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире телеканала "Украина 24" также рассказала, почему в Украине не делают массовое ПЦР-тестирование на коронавирус.