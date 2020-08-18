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Учеба после карантина: эксперт рассказал, что ждет школьников с 1 сентября Ученикам дадут возможность восполнить пробелы в знаниях, возникшие с марта прошлого учебного года

С 1 сентября в школах Украины обучение будет направлено на то, чтобы ученики догнали пропущенный из-за карантина материал. Дистанционное обучение будет применяться выборочно.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

"Есть рекомендации насчет корректирующего обучения. Речь идет о том, чтобы дать время, вспомнить или восполнить пробелы в знаниях и компетентности, возникшие, начиная с марта прошлого года. Здесь есть рекомендации по оценке. Речь идет о том, чтобы в мягкой форме оценивать, не давать лишних задач, помочь ребенку сориентироваться в этой логической схеме, выстроить ее для себя", - рассказал Скиба.

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Комментируя возможность дистанционного обучения, он отметил, что эффективен смешанный формат:

"Здесь есть градация - или мы говорим о начальной школе, или о 5-9 классах, или старшая школа. Конечно, чем старше ученик, тем более эффективными для него могут быть разные инструменты дистанционного, в частности смешанного обучения. Для первоклашек, безусловно, очень важен непосредственный контакт, возможность взаимодействовать с учителем. Для этой группы надо в первую очередь продумать все детали и сделать так, чтобы избежать какого-либо тотального карантина, чтобы они все же могли приходить. Поэтому - разделение на маленькие группы, возможен гибкий график".

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Напомним, соосновательница организации "Родители SOS" Алена Парфенова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какие вопросы чаще всего возникают у родителей школьников перед 1 сентября.