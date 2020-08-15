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В России назвали ошибку Украины на переговорах по обмену пленными Количество украинских политзаключенных в России постоянно растет, отметил Николай Полозов

Украина в рамках обмена пленными должна ставить перед Россией вопрос об освобождении политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах, а не только на территории ОРДЛО.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" российский адвокат Николай Полозов.

Полозов напомнил, что с момента последнего обмена украинских политзаключенных, которые удерживаются в России и в оккупированном Крыму, прошло 11 месяцев.

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"Количество украинских политзаключенных в России только растет. На текущий момент это 133 человека. Мы видим, что российские власти готовы демонстрировать некие улучшения на Донбассе, в том числе это касается гуманитарных вопросов. Но при этом мы не видим, чтобы перед Россией ставили конкретные вопросы об освобождении политзаключенных, удерживаемых не сепаратистами, не представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", а непосредственно российскими властями", - подчеркнул он.

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Как известно, последний обмен пленными между Украиной и оккупированными территориями ОРДЛО состоялся 16 апреля. В рамках обмена в Украину вернулись 20 человек, на неподконтрольные территории Донбасса отправились 14.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 августа анонсировал новый обмен пленными в формате 100 на 100, который может состояться в ближайшие недели.