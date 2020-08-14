21:20, Сегодня

День продуктивный - в МИД рассказали, сколько и как освободили украинцев в Беларуси Заместитель главы МИД Евгений Енин озвучил фамилии граждан, которые оказались на свободе

В Беларуси освободили пятерых граждан Украины, которые были задержаны во время акций протеста против победы Александра Лукашенко на выборах президента. Они вернутся в Украину, но кое-кто останется.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

"Этот день выдался весьма продуктивным, поскольку на свободу вышли 5 граждан Украины. Все они находятся в безопасности: Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина. После обеда мы добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте", - рассказал заместитель главы МИД.

Читайте также: Лукашенко сменил тактику – аналитик о протестах в Беларуси

Енин добавил, что украинские дипломаты также посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из изолятора временного пребывания почувствовал себя хуже и был увезен в ближайшую больницу.

"Травма оказалась не столь серьезной, чтобы находиться в стационаре. Он отказался от лечения в стационарных условиях и вернулся домой. Тот из них, кто захотел, при ближайшей возможности будут возвращены в Украину. Нам известен характер травм этих людей, но прокомментируем мы это после того, как граждане вернутся домой. Среди освобожденных есть и те, которые постоянно проживают на территории Беларуси, работают, имеют родственников и считают, что им лучше продлить свое пребывание на территории Беларуси", - отметил он.

Читайте также: "Запад может сделать большую ошибку": дипломат о санкциях против Лукашенко

Напомним, что делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала к освобождению всех демонстрантов в белорусских тюрьмах и к проведению новых мирных выборов президента Беларуси.