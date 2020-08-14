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Просыпайтесь с нами: утро на "Украине 24" теперь будет начинаться с гимна Зрителей будет будить гимн Украины в исполнении оркестра ВСУ

Каждое утро в 6:00 встречайте рассвет вместе с каналом "Украина 24"

Ежедневно с 15 августа утром зрителей канала «Украина 24» будет пробуждать гимн Украины в исполнении Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины.

Это первый профессиональный коллектив, которому официально поручено исполнение Государственного Гимна в Независимой Украине.

Особая традиция встречать рассвет под звуки гимна Украины широко популярна на радио, но теперь главная песня страны будет будить украинцев ежедневно с экранов телевизора.

Просыпайтесь всегда вместе с нами и будьте в курсе всех актуальных событий!