16:07, Сегодня

"Второй волны не существует": экс-министр удивила заявлением о коронавирусе Специалисты пришли к выводу, что COVID-19 - не сезонное заболевание

Коронавирус COVID-19 не имеет сезонного характера, угроза заболеть сохраняется все время и зависит от соблюдения людьми карантина.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Я хотела бы внести ясность в ситуацию с карантином и коронавирусом. В мире специалисты считают, что нельзя говорить о сезонности, первой или второй волне. Уже понятно, что это не имеет сезонного характера, а следовательно мы имеем постоянно продолжающуюся ситуацию с коронавирусом в Украине, которая имеет зависимость от поведения людей, насколько мы позволяем и ослабляем карантин, насколько люди ответственно или безответственно относятся к ситуации по увеличению заболеваемости", - заявила Скалецкая.

Экс-министр отметила, что вирус "постоянно дает новые данные о том, как он себя ведет".