"Второй волны не существует": экс-министр удивила заявлением о коронавирусе
Специалисты пришли к выводу, что COVID-19 - не сезонное заболевание
Коронавирус COVID-19 не имеет сезонного характера, угроза заболеть сохраняется все время и зависит от соблюдения людьми карантина.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
"Я хотела бы внести ясность в ситуацию с карантином и коронавирусом. В мире специалисты считают, что нельзя говорить о сезонности, первой или второй волне. Уже понятно, что это не имеет сезонного характера, а следовательно мы имеем постоянно продолжающуюся ситуацию с коронавирусом в Украине, которая имеет зависимость от поведения людей, насколько мы позволяем и ослабляем карантин, насколько люди ответственно или безответственно относятся к ситуации по увеличению заболеваемости", - заявила Скалецкая.
Популярное видео
Экс-министр отметила, что вирус "постоянно дает новые данные о том, как он себя ведет".
"Это означает, что государство должно быть более внимательным и опережать определенные его влияния на нашу жизнь", - добавила она.