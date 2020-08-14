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К каналу "Украина 24" присоединились ведущие Тала Калатай и Юлия Войнар Тала станет ведущей LIVE формата, а Юлия — ведущей новостей

Общенациональный канал «Украина 24» приглашает работать лучших ведущих — на этот раз к команде информационного канала присоединились Тала Калатай и Юлия Войнар.

«Наша информационная команда пополняется звездными профессионалами. «Украина 24» — это новостная платформа, с помощью которой зрители узнают обо всех важных событиях в Украине и за ее пределами. И мы рады сообщить, что телеведущие с большим опытом работы на информационных каналах — Тала Калатай и Юлия Войнар — стали частью нашего медиахолдинга. Еще раньше к нашей команде присоединился Иван Яковина — один из лучших журналистов-международников. Все они — ведущие с уникальной манерой ведения программ и с четкой точкой зрения», — поделился главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Уже с 17 августа Юлия Войнар и Тала Калатай появятся в эфире канала разнообразных мнений «Украина 24». Тала станет ведущей LIVE формата, а Юлия — ведущей новостей. Они расскажут зрителям о главных актуальных и резонансных событиях.

Профессиональная деятельность Талы Калатай многогранна — она украинская телеведущая, актриса и преподаватель. Сегодня Тала посвящает свое время журналистике, исследует современное информационное пространство. Основная цель ведущей — объективно и беспристрастно рассказывать зрителям о главных новостях.

Новая ведущая канала «Украина 24» Юлия Войнар давно зарекомендовала себя в медиапространстве как настоящий профессионал. Начинала Юлия как журналист, позднее — работала редактором, автором и ведущей на украинском телевидении.

Напоминаем, что ранее к каналу присоединился Иван Яковина — журналист и эксперт в международной политике. Каждое воскресенье в 11:00 ведущий на канале «Украина 24» подводит международные итоги недели в проекте «Світогляд сьогодні».

«Украина 24» — команда настоящих профессионалов. В новом сезоне будет еще больше масштабных премьер и новых медиа лиц. Мы неоднократно удивим зрителей!