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"Удалите все записи": эксперт рассказал, как вернуть телефон в магазин Исполнительный директор Союза потребителей считает, что закон несовершенен, и иногда его можно обойти

Для того, чтобы без проблем сдать телефон обратно в магазин в течение 14 дней, нужно сделать так, как будто им не пользовались, советует исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос пожилой телезрительницы, которая купила кнопочный телефон, но он ей не подошел.

"Нужно, чтобы кто-то из родственников его включил и удалил все ваши записи и количество исходных минут. Для чего? Когда вы придете в магазин, вы скажете, что подарок внука, не подошел по цвету, и вы не говорите, что им пользовались два дня. Потому что если вы скажете – закон о защите прав потребителей не дает вам права вернуть этот телефон в течение 14 дней", - сказал эксперт.

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Несмиянов посоветовал, что делать в случае, если принять товар все-таки откажутся.

"Просто зачистите всю информацию, у вас там есть фиксация исходящих минут, просто удалить это в настройках, и смски если есть или звонки, все аккуратно убираете. И главное иметь паспорт. Если не вернут – пусть оформляют письменный отказ, и за это может быть 10-кратный от стоимости товара штраф", - сказал Несмиянов.

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Ведущий упрекнул директора Союза потребителей в том, что он "советует гражданам нарушать закон", на что Несимянов ответил, что "никогда этого не скрывал", так как закон несовершенен, а он стремится к тому, чтобы "потребитель не нервничал и не переживал".

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что украинцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников, которые пытаются выманить у них деньги под разными предлогами.