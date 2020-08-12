Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Мэр столицы поделился амбициозными планами

Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что строительство метро на Троещину начнется вскоре после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.

"Подольско-Воскресенский мост я обещал открыть в этом году - и я сделаю все, чтобы транспорт уже двигался с левого на правый берег и наоборот. Следующий шаг после открытия автомобильного транспорта - это строительство метро на Троещину", - отметил он.

Кличко выразил убеждение, что до Нового года мост будет открыт.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" подробно рассказал о президентской программе "Большое строительство".

Источник Украина 24 Теги Киев Виталий Кличко метро