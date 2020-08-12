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Киевский ЦУМ выиграл престижный международный конкурс ЦУМ регулярно удивляет своих гостей уникальным декором

Витрины киевского ЦУМа признали лучшими на международном конкурсе ритейл-дизайна VMSD`s 2020 International Visual Competition. Проект оформления новогодних витрин ЦУМа "Фабрика подарков" получил Гран-при по версии американского журнала VMSD (Visual Merchandising and Store Design).

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, участие в конкурсе принимали американские и европейские торговые центры и магазины известных брендов. Единственным конкурсантом из Украины стал центральный универмаг столицы, который всегда вызывал восхищение и у киевлян, и у туристов.

Фото: Facebook/ЦУМ

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В прошлом году на зимние праздники витрины главного универмага страны превратились в "Фабрику подарков". А теперь оформление признали лучшим на международном конкурсе. Фотографии витрин даже украсили обложку американского модного журнала.

Все это создало творческая команда во главе с Кристиной Юрой, старшей специалисткой креативного отдела ЦУМа. По версии того же журнала, она вошла в рейтинг из 12-ти лучших молодых ритейл-дизайнеров мира.

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Центральный универмаг находится в самом сердце Киева на Крещатике. Уже давно витрины ЦУМа стали настоящей визитной карточкой столицы. И, как восемьдесят лет назад, число желающих рассмотреть их и посетить торговый центр не уменьшается.

Впервые двери ЦУМа открылась в 1939 году. Это событие, без преувеличения, ждала вся страна. В ЦУМе можно было купить все, что в тренде. Здесь регулярно проходили модные показы, дизайнеры демонстрировали новые коллекции. Центральный универмаг - единственное здание на Крещатике, которое выстояло во время Второй мировой.

Яркий фасад и эстетика внутри радует глаз и привлекает прохожих и сейчас. Каждый сезон ЦУМ удивляет своих гостей необычным декором. Над очередным сюрпризом уже работают с украинскими художниками, представят новый проект в сентябре.