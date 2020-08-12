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Коронавирус в Киеве ставит рекорды: Кличко забил тревогу Количество заболевших доходит до 200 человек в день

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о резком ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве.

"К сожалению, ситуация с распространением в Киеве коронавируса ухудшается. Мы видим, что за последние дни количество больных было даже 200 человек в день. Это самые высокие показатели за все время, поэтому я продолжаю призывать киевлян быть осторожными, соблюдать ключевые правила. Тем не менее, мы готовимся к разному развитию событий и очень не хотим, чтобы мы возвращались к жестким ограничениям", - отметил мэр.

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По его словам, на сегодняшний день количество больных COVID-19 в больницах увеличилось.

"Сейчас почти на 50% заполнены инфекционные отделения больниц столицы. Это показатель, который дает нам обеспокоенность тем, что сейчас происходит", - подчеркнул Кличко.

Отметим, что, по данным Минздрава, в Киеве только за прошедшие сутки было выявлено 182 новых случая коронавируса. Всего в столице за время карантина было зафиксировано почти 10 тысяч случаев.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил мобилизовать силы на борьбу с коронавирусом COVID-19, чтобы избежать второй волны эпидемии.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда Украине ожидать второй волны коронавируса.