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Ведущий Никита Михалев: "Баланс мнений — основной принцип существования нашей профессии" "Непредсказуемые моменты — это неотъемлемая часть прямого эфира"

Ведущий канала разнообразных мнений — Никита Михалев — представитель современной украинской журналистики. На канале "Украина 24" Никита всегда рассказывает об актуальных новостях, а еще учит зрителей анализировать всю информацию. Сегодня он откровенно рассказал, почему важно сохранять баланс мнений в медиа. Подробности — в материале.

Какая у вас была реакция, когда узнали, что стали ведущим главного информационного канала страны?

Помню этот день очень хорошо. На самом деле страшно не было, потому что я имел опыт ведения прямых эфиров. Понравился стиль, в котором мы записывали первые эфирные пробы — ведущие были одеты в костюмы с футболками и кроссовками. На тот момент чувствовал себя, как актер Роберт Дауни-младший на вручении премии Оскар. Конечно, сегодня нас зрители могут видеть в более деловом стиле — это все заслуга стилистов канала.

Как вы справляетесь с курьезными ситуациями?

Непредсказуемые моменты — это неотъемлемая часть прямого эфира. Курьезы возникают постоянно, но профессиональный ведущий и команда всегда знают, как решить любую проблему. Ведущий — это не просто "говорящая голова" в экранах ваших телевизоров. Мы исследуем каждый вопрос, анализируем все новости, развиваем тему общения с гостем, поддерживаем разговор и, конечно, ставим те вопросы, ответы на которые хочет услышать наш зритель.

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В чем особенность работы ведущего?

Если работаешь в прямом эфире, не имеет значения, тебя слушают 10 или 100 человек, ты именно в этот момент беседуешь с ними и можешь донести актуальную информацию. Моя цель в медиа — побудить людей не просто слушать и воспринимать новости, а уметь анализировать, делать выводы. В этом и заключается работа журналиста — побудить аудиторию разбираться в информации.

Зрителям интересен мир за кулисами телевидения. Что происходит вне эфира?

Смотрели сериал "Новости" с Джеффом Дэниелсом в главной роли? Так наша работа очень похожа на то, что происходит в этом сериале. Это улей, который работает даже ночью. Например, ведущий читает новости и аналитику с самого утра, но на работе физически успевает подготовиться только за два-три часа до эфира — грим, просмотр плана эфира, встреча с выпускающим редактором.

А еще, кроме эфира, у нас куча встреч с аналитиками и руководством, постоянные съемки промо-роликов и дополнительных рубрик. И главное — для ведущих никто не создает тепличных условий, ведь так они потеряют острое мышление.

Как вы связали свою жизнь с журналистикой?

Постоянно шучу, что журналистика — это не профессия, это образ жизни. Получив образование, я пошел работать на радио. Я постоянно был в информационном поле, никогда из него не выпадал, поэтому каждое мое утро начиналось с ленты новостей.

Сегодня я работаю на общенациональном канале страны — это цель, к которой всегда стремился. Но я никогда не забывал, что в телеведущем всегда должен оставаться любознательный журналист. В первую очередь — никогда не нужно изменять стандартам международной журналистики, ведь только так ты докажешь свой профессионализм. Также высказываться должны все, каждое мнение имеет право на существование. А баланс мнений — это основной принцип существования нашей профессии.