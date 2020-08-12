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"Украинцы имеют право на самозащиту, но…": у Авакова сделали важное уточнение Украинские граждане имеют право на самозащиту

Советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о праве украинцев на самозащиту.

«Украинские граждане имеют право на самозащиту. И я везде говорю о том, что саму процедуру самозащиты, нормативные акты нужно урегулировать, так как у нас на сегодняшний день, если мы посмотрим на результаты, приговоры, решения судов относительно самозащиты – то увидим картинку, что там идет 50/50», - заявил советник главы МВД.

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При этом, по его словам, в критической ситуации прежде всего необходимо всеми способами пытаться вызвать полицию.

«Лицо, которое себя защитило, либо оправдано, либо отправляется за решетку. Поэтому я и говорю о детализации процесса. Но, давайте говорить честно, нужно любым способом вызывать полицию», - отметил Мартыненко.

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Напомним, ранее председатель Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в эфире телеканала "Украина 24" разъяснил разницу между зарегистрированным и легальным оружием.